Нацбанк планирует изменить правила эмиссии и эквайринга платежных карт

Национальный банк Украины предложил изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты. Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ, который вынесен на общественное обсуждение.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Главная цель новшеств – повысить прозрачность платежных операций и усилить защиту прав пользователей финансовых услуг.

Среди ключевых изменений предполагается обязательство эквайров передавать эмитентам более подробную информацию о плательщике и/или получателе средств. Например, для бизнеса необходимо будет указывать код ЕГРПОУ, а для физических лиц – уникальный номер платежного инструмента.

Также уточняются требования к формированию эквайром платежных инструкций, определяются обязательные реквизиты сделок. Кроме того, в случае проведения платежей в интернете эквайры будут обязаны информировать пользователей о полном наименовании еще до начала операции.

У финансовых учреждений, занимающихся эмиссией или эквайрингом платежных инструментов, будет время до 1 октября 2025 года, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Отметим, что в 2024 году украинцы оплатили банковскими картами и гаджетами из-за экосистемы эквайринга ПриватБанк на рекордные 1,06 трлн грн. Это на 24% больше, чем в 2023 году.