Фінансовий сектор України демонструє стійкість: оцінки керівників установ — найкращі з 2021 року

Стан фінансового сектору України, за оцінками його учасників, досяг найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення. Майже половина керівників банків та небанківських фінансових установ оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного у травні 2025 року Національним банком України.

Згідно з опитуванням, майже половина керівників банків та небанківських фінансових установ оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий. Такий оптимізм є найвищим від 2021 року. Більшість респондентів заявили, що стан сектору протягом останніх шести місяців залишився незмінним, і 75% очікують, що ця стабільність збережеться й надалі.

У порівнянні з попередніми опитуваннями, зменшилася частка тих, хто вважав рівень ризику дуже високим. Водночас дещо менше половини керівників фінустанов визначили рівень ризику як середній, що зумовило загальну оцінку — помірно високий рівень з позитивною динамікою.

З листопада 2022 року більшість учасників ринку стабільно оцінюють стійкість сектору до серйозних шоків як середню або високу.

Головним джерелом системних ризиків, як і раніше, лишається війна з росією. Водночас помітно зросла загроза шахрайства та кіберризиків — вона піднялася одразу на чотири позиції та посіла друге місце в переліку найбільших загроз.

Трійку головних ризиків завершує людський капітал: його якість у фінсекторі вже третє опитування поспіль входить до топ-5 загроз.

Водночас помітно знизилися оцінки ризиків, пов’язаних із роботою правоохоронних органів, судової системи, корупцією, законодавством та політичною ситуацією.

Цікавим є також показник схильності до ризику. Чверть респондентів зазначили, що апетит до ризику зростає вже третє опитування поспіль, тоді як більшість — дві третини — вважають, що ризик-апетит їхніх установ лишається незмінним.

Додамо, що НБУ також опублікував Зелену книгу з розвитку регуляторних технологій на фінансовому ринку України. Документ містить актуальну позицію регулятора з ключових питань розвитку регуляторних технологій ( регтеху) та призначений для обговорення з учасниками фінансового ринку.