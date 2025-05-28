Небанківський фінансовий сектор зростає: ризикові страховики та ломбарди демонструють позитивну динаміку

У першому кварталі 2025 року загальні активи небанківських фінансових установ зросли на 0,2% порівняно з попереднім кварталом та на 4,6% у річному вимірі. Частка небанківського сегмента в активах фінансового сектору сягнула 10,3%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на огляд небанківського фінансового сектору від Національного банку України.

Страхові компанії

Ризикові страховики наростили активи на 8% за квартал і на 16% — у річному вимірі. Водночас активи компаній зі страхування життя зросли на 3% і 12% відповідно. Обсяги страхових премій у сегменті ризикового страхування збільшилися, тоді як премії зі страхування життя традиційно скоротилися на початку року.

Чистий прибуток ризикових страховиків становив 0,95 млрд грн, а рентабельність капіталу зросла до 5,2%. Фінансовий результат компаній зі страхування життя залишився на рівні минулого року — 0,25 млрд грн.

Станом на кінець кварталу три страховики порушували нормативи платоспроможності або мінімального капіталу, але їхня частка в активах ринку не перевищувала 1%.

Кредитні спілки

У сегменті кредитних спілок спостерігалося подальше скорочення кількості установ і обсягів активів, передусім серед спілок, які залучають додаткові пайові внески. Нові кредити видавалися рідше, однак якість портфеля поліпшилася.

Сегмент залишався збитковим. Шість спілок не дотримувалися нормативу достатності капіталу, три — мали порушення нормативу H2, ще чотири — не забезпечили достатній запас ліквідності. Усі порушники зобов’язані подати та реалізувати плани фінансового оздоровлення.

Фінансові компанії та ломбарди

Активи фінансових компаній скоротилися на 1,2% у квартальному вимірі, але зросли на 2,3% у річному. Кредитування та фінансовий лізинг зменшилися, проте обсяги факторингу збільшилися. Прибутки зафіксували 80% компаній, а майже половину доходу сегмента забезпечило ПрАТ "Укрфінжитло" в межах програми "єОселя".

Кількість компаній-порушників регуляторних вимог знизилася з 32 до 7. НБУ продовжує перевірки джерел походження капіталу для компаній, що наростили власні кошти. Ті установи, які не усувають порушення, покидають ринок.

Активи ломбардів зросли на 5,7% у квартальному вимірі та на 19,6% у річному. Сегмент залишився прибутковим на тлі зростання доходів від фінансових послуг.

Додамо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.