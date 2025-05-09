13 небанківських фінансових установ виключили з реєстрів у квітні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні зменшилася з 838 до 825. Кількість банків залишилась незмінною – 60.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Фінансовий ринок зазнав скорочення

За даними регулятора, впродовж квітня із реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки, примусово виключено дев’ять фінансових компаній та два ломбарди. Водночас до реєстру страхових посередників було включено 20 страхових та/або перестрахових брокерів.

Також у квітні НБУ видав ліцензію одному ломбарду та анулював добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам.

Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.

Статистика ринку

Станом на 1 травня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

442 фінансові компанії (було 451),

53 страховики non-life (кількість не змінилась),

10 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом,

106 ломбардів (було 108),

96 кредитних спілок (було 98),

один лізингодавець (кількість не змінилася),

43 страхових брокери (кількість не змінилася),

73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (41) на ринку не змінилася.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Нагадаємо, у березні 2025 року НБУ відкликав банківську ліцензію у банку "Портал" та виключив його з Державного реєстру банків після рішення акціонера припинити банківську діяльність. Також регулятор виключив з реєстрів 17 небанківських установ.

Нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.