В Україні ще на один банк стало менше: НБУ відкликав ліцензію банку "Портал"

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в акціонерного товариства "Банк "Портал" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Правління Нацбанку ухвалило 25 березня 2025 року.

За даними фінрегулятора 16 вересня 2024 року єдиний акціонер банка ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи. Пізніше, 20 лютого 2025 року, банк "Портал" завершив здійснення банківської діяльності.

В НБУ зазначили, що це – десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше Національний банк у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії в ПАТ "Вернум банк", ПАТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк", ПАТ "Кредит Оптима Банк", ПАТ "Розрахунковий центр" та АТ "АльпаріБанк".

Процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з Національним банком план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані із здійсненням банківської діяльності у встановлений строк.

Довідково

Банк "Портал" був заснований 07 червня 2013 року. Філій і відділень у нього немає. Банківські послуги надавалися банком без залучення комерційних агентів. Згідно із даними платформи Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником є Колосніцин Ігор Олександрович. Розмір статутного капіталу складає 200 млн грн.

Нагадаємо, у червні 2024 року НБУ відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.