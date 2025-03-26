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В Украине еще на один банк стало меньше: НБУ отозвал лицензию банка Портал
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у акционерного общества “Банк ”Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение Правление Нацбанка приняло 25 марта 2025 года.
По данным финрегулятора 16 сентября 2024 года, единственный акционер банка принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица. Позже, 20 февраля 2025 года, банк "Портал" завершил осуществление банковской деятельности.
В НБУ отметили, что это – десятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.
Ранее Национальный банк в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии в ОАО "Вернум банк", ОАО "БМ Банк", ОАО "ДиВи Банк", ОАО "КБ "Финансовый партнер", ОАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк", ОАО "Кредит Оптима Банк", ОАО АО "АльпариБанк".
Процедура прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется согласно Закону "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, банк согласовывает с Национальным банком план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.
Справка
Банк "Плотал" был основан 07 июня 2013 года. Филиалов и отделений у него нет. Банковские услуги предоставлялись банком без привлечения коммерческих агентов. Согласно данным платформы Y oucontrol, конечным бенефициарным владельцем является Колосницын Игорь Александрович. Размер уставного капитала составляет 200 млн. грн.
Напомним, в июне 2024 года НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.