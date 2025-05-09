13 небанковских финансовых учреждений исключили из реестров в апреле

Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось с 838 до 825. Количество банков осталось неизменным – 60.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Финансовый рынок испытал сокращение

По данным регулятора, в течение апреля из реестров по инициативе заявителя исключены два кредитных союза, принудительно исключены девять финансовых компаний и два ломбарда. В то же время в реестр страховых посредников было включено 20 страховых и/или перестраховых брокеров.

Также в апреле НБУ выдал лицензию одному ломбарду и аннулировал добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии семи финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам.

Принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям и одной финансовой компании согласовано сужение объема лицензии.

Статистика рынка

По состоянию на 1 мая 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

442 финансовые компании (было 451),

53 страховщика non-life (количество не изменилось),

10 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом,

106 ломбардов (было 108),

96 кредитных союзов (было 98),

один лизингодатель (количество не изменилось),

43 страховых брокера (количество не изменилось),

73 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (41) на рынке не изменилось.

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

Другие субъекты, действующие на платежном рынке, включают 50 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 31 технологический оператор платежных услуг (количество не изменилось).

Напомним, в марте 2025 года НБУ отозвал банковскую лицензию у банка "Портал " и исключил его из Государственного реестра банков после решения акционера прекратить банковскую деятельность. Также регулятор исключил из реестров 17 небанковских учреждений.

Недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.