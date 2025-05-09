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13 небанковских финансовых учреждений исключили из реестров в апреле

НБУ, лицензия
В апреле 13 небанковских финансовых учреждений исключены из реестров / НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось с 838 до 825. Количество банков осталось неизменным – 60.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Финансовый рынок испытал сокращение

По данным регулятора, в течение апреля из реестров по инициативе заявителя исключены два кредитных союза, принудительно исключены девять финансовых компаний и два ломбарда. В то же время в реестр страховых посредников было включено 20 страховых и/или перестраховых брокеров.

Также в апреле НБУ выдал лицензию одному ломбарду и аннулировал добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии семи финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам.

Принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям и одной финансовой компании согласовано сужение объема лицензии.

Статистика рынка

По состоянию на 1 мая 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 442 финансовые компании (было 451),
  • 53 страховщика non-life (количество не изменилось),
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось),
  • один страховщик со специальным статусом,
  • 106 ломбардов (было 108),
  • 96 кредитных союзов (было 98),
  • один лизингодатель (количество не изменилось),
  • 43 страховых брокера (количество не изменилось),
  • 73 коллекторские компании (количество не изменилось).
Фото 2 — 13 небанковских финансовых учреждений исключили из реестров в апреле

Число банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (41) на рынке не изменилось.

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

Другие субъекты, действующие на платежном рынке, включают 50 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 31 технологический оператор платежных услуг (количество не изменилось).

Напомним, в марте 2025 года НБУ отозвал банковскую лицензию у банка "Портал " и исключил его из Государственного реестра банков после решения акционера прекратить банковскую деятельность. Также регулятор исключил из реестров 17 небанковских учреждений.

Недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.

Автор:
Светлана Манько