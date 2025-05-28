Небанковский финансовый сектор растет: рисковые страховщики и ломбарды демонстрируют положительную динамику

В первом квартале 2025 года общие активы небанковских финансовых учреждений выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,6% в годовом исчислении. Доля небанковского сегмента в активах финансового сектора составила 10,3%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обзор небанковского финансового сектора от Национального банка Украины.

Страховые компании

Рисковые страховщики нарастили активы на 8% за квартал и на 16% — в годовом исчислении. В то же время активы компаний по страхованию жизни выросли на 3% и 12% соответственно.

Чистая прибыль рисковых страховщиков составила 0,95 млрд грн, а рентабельность капитала выросла до 5,2%. Финансовый результат компаний по страхованию жизни остался на уровне прошлого года — 0,25 млрд грн.

По состоянию на конец квартала три страховщика нарушали нормативы платежеспособности или минимального капитала, но их доля в активах рынка не превышала 1%.

Кредитные союзы

В сегменте кредитных союзов наблюдалось дальнейшее сокращение количества учреждений и объемов активов, прежде всего среди союзов, привлекающих дополнительные паевые взносы. Новые кредиты выдавались реже, однако качество портфеля улучшилось.

Сегмент оставался убыточным. Шесть союзов не соблюдали норматив достаточности капитала, три — имели нарушение норматива H2, еще четыре — не обеспечили достаточный запас ликвидности. Все нарушители должны представить и воплотить планы денежного оздоровления.

Финансовые компании и ломбарды

Активы финансовых компаний сократились на 1,2% в квартальном исчислении, но выросли на 2,3% в годовом. Кредитование и финансовый лизинг снизились, однако объемы факторинга увеличились. Прибыли зафиксировали 80% компаний, а почти половину дохода сегмента обеспечило ЧАО "Укрфинжилье" в рамках программы "Ессель".

Количество компаний-нарушителей регуляторных требований снизилось с 32 до 7. НБУ продолжает проверки источников происхождения капитала для компаний, нарастивших собственные средства. Те учреждения, которые не устраняют нарушения, покидают рынок.

Активы ломбардов выросли на 5,7% в квартальном исчислении и на 19,6% в годовом. Сегмент остался прибыльным на фоне роста доходов финансовых услуг.

Недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и позволить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.