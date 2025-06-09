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Небанківський фінансовий ринок України у травні скоротився
У травні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 825 до 820. Показник кількості банків залишився незмінним — 60 установ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.
Серед ключових змін на небанківському ринку: за ініціативою заявника було виключено одного ризикового страховика, ще чотири фінансові компанії — примусово. Водночас до реєстру страхових посередників увійшли вісім нових страхових або перестрахових брокерів.
Також НБУ погодив звуження ліцензії одній фінансовій компанії, добровільно анулював ліцензії ще трьом установам (двом фінкомпаніям і одному страховику), а двом компаніям — анулював ліцензії примусово.
Станом на 1 червня 2025 року на ринку працювали:
- 438 фінансових компаній (проти 442 місяць тому);
- 52 ризикові страховики (було 53);
- 10 life-страховиків;
- один страховик зі спецстатусом;
- 106 ломбардів;96 кредитних спілок;
- один лізингодавець;
- 43 страхові брокери;
- 73 колекторські компанії.
Кількість банківських груп залишилася на рівні 15, а кількість небанківських фінансових груп скоротилася з 41 до 40.
На платіжному ринку без змін: діють 15 платіжних систем, створених резидентами, 14 міжнародних, 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, один банк — емітент електронних грошей, один оператор поштового зв’язку, 50 комерційних агентів та 31 технологічний оператор.
Упродовж травня до НБУ надійшов 671 запит щодо реєстраційних та ліцензійних дій, з них:
- 538 — від фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців;
- 53 — від страховиків;
- 9 — від кредитних спілок і колекторів;
- 70 — від банків;
- 1 — від оператора платіжних послуг.
НБУ продовжує публікувати оновлену інформацію про структуру фінансового ринку в межах регуляторної прозорості.
Додамо, НБУ затвердив критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг. Зокрема, йдеться про шестимісячні строки бездіяльності після отримання або розширення ліцензії.