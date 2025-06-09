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Небанківський фінансовий ринок України у травні скоротився

нбу
Кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася / НБУ

У травні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 825 до 820. Показник кількості банків залишився незмінним — 60 установ.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Серед ключових змін на небанківському ринку: за ініціативою заявника було виключено одного ризикового страховика, ще чотири фінансові компанії — примусово. Водночас до реєстру страхових посередників увійшли вісім нових страхових або перестрахових брокерів.

Також НБУ погодив звуження ліцензії одній фінансовій компанії, добровільно анулював ліцензії ще трьом установам (двом фінкомпаніям і одному страховику), а двом компаніям — анулював ліцензії примусово.

Фото 2 — Небанківський фінансовий ринок України у травні скоротився

Станом на 1 червня 2025 року на ринку працювали:

  • 438 фінансових компаній (проти 442 місяць тому);
  • 52 ризикові страховики (було 53);
  • 10 life-страховиків;
  • один страховик зі спецстатусом;
  • 106 ломбардів;96 кредитних спілок;
  • один лізингодавець;
  • 43 страхові брокери;
  • 73 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася на рівні 15, а кількість небанківських фінансових груп скоротилася з 41 до 40.

На платіжному ринку без змін: діють 15 платіжних систем, створених резидентами, 14 міжнародних, 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, один банк — емітент електронних грошей, один оператор поштового зв’язку, 50 комерційних агентів та 31 технологічний оператор.

Упродовж травня до НБУ надійшов 671 запит щодо реєстраційних та ліцензійних дій, з них:

  • 538 — від фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців;
  • 53 — від страховиків;
  • 9 — від кредитних спілок і колекторів;
  • 70 — від банків;
  • 1 — від оператора платіжних послуг.

НБУ продовжує публікувати оновлену інформацію про структуру фінансового ринку в межах регуляторної прозорості.

Додамо, НБУ затвердив критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг. Зокрема, йдеться про шестимісячні строки бездіяльності після отримання або розширення ліцензії.

Автор:
Тетяна Гойденко