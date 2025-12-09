НБУ отозвал лицензию на отдельные виды деятельности финкомпании "АСАП Финанс": какая причина

Национальный банк Украины (НБУ) 08 декабря 2025 принял решение об отзыве лицензии на некоторые виды деятельности в ООО "АСАП Финанс" (ЕГРПОУ 43586698).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, компания потеряла право осуществлять деятельность финансовой компании по предоставлению финансовых услуг, а именно: факторингу и предоставлению средств и банковских металлов в кредит.

Ключевой причиной этого решения стало препятствие проведению внеплановой инспекционной проверки НБУ. В октябре этого года Национальный банк инициировал проверку "АСАП Финанс". Однако при попытке ее осуществить инспекционная группа зафиксировала факт отказа в ее проведении из-за непредоставления необходимых документов и информации.

Такие действия компании сделали невозможным достижение цели проверки, что, согласно действующему законодательству Украины ("О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также соответствующими положениями НБУ), является прямым основанием для отзыва лицензии.

Административный акт НБУ вступает в силу со дня его доведения до сведения ООО "АСАП Финанс" в установленном порядке, в частности, со дня отправки решения по электронному адресу финансовой компании.

О "ОСАП Финанс"

ООО "АСАП Финанс" - украинская финансовая компания, зарегистрированная в апреле 2020 года. Согласно данным Y oucontrol, ее видом деятельности является предоставление финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), денежное посредничество, финансовый лизинг и другие виды кредитования. Конечным бенефициарным владельцем указан Руслан Игнатенко.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины наложил штраф в размере 120 тыс. грн на ЧАО " Велта " за предоставление недостоверной регуляторной отчетности.