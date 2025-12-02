- Категория
Страховщик получил штраф 120 тыс. грн за недостоверную отчетность – НБУ
Национальный банк Украины наложил штраф в размере 120 тыс. грн на ЧАО "Велта" за предоставление недостоверной регуляторной отчетности.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
О штрафе от НБУ
Национальный банк Украины применил к ЧАО "Велта" меру влияния в виде штрафа.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 1 декабря 2025 года по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг.
Штраф в размере 120 000 грн наложен на компанию за представление в НБУ регуляторной отчетности с недостоверными данными, что нарушает правила составления и представления отчетности, утвержденные постановлением Правления НБУ от 25 ноября 2021 г. №123 (с изменениями).
ЧАО "Велта" должно уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.
Что известно о страховщике?
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "Велта" было зарегистрировано в 1993 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 48,1 млн. грн.
Основное направление деятельности – другие виды страхования, кроме страхования жизни.
Бенефициарный владелец – Латышева Валентина.
Напомним, в октябре НБУ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО "Источник страхования" на основании поданного компанией заявления.