Страховщик получил штраф 120 тыс. грн за недостоверную отчетность – НБУ

Национальный банк Украины наложил штраф в размере 120 тыс. грн на ЧАО "Велта" за предоставление недостоверной регуляторной отчетности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О штрафе от НБУ

Национальный банк Украины применил к ЧАО "Велта" меру влияния в виде штрафа.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 1 декабря 2025 года по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Штраф в размере 120 000 грн наложен на компанию за представление в НБУ регуляторной отчетности с недостоверными данными, что нарушает правила составления и представления отчетности, утвержденные постановлением Правления НБУ от 25 ноября 2021 г. №123 (с изменениями).

ЧАО "Велта" должно уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.

Что известно о страховщике?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "Велта" было зарегистрировано в 1993 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 48,1 млн. грн.

Основное направление деятельности – другие виды страхования, кроме страхования жизни.

Бенефициарный владелец – Латышева Валентина.

Напомним, в октябре НБУ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО "Источник страхования" на основании поданного компанией заявления.