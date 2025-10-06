Запланована подія 2

НБУ отозвал лицензию страховщика: кто покинул рынок

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО "Источник страхования" (ЕГРПОУ 36018520) на основании поданного компанией заявления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 октября 2025 года.

Ранее, 28 мая 2025 года, Национальный банк предоставил ЧАО "Источник страхования" разрешение на выход из рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план такого выхода.

Согласно отчетности компании за первое полугодие 2025 года страховой портфель формировался преимущественно за счет страхования имущества (кроме сельскохозяйственной продукции) и финансовых рисков.

За этот период объем страховых премий составил 243,3 млн грн, страховые выплаты – 79,3 млн грн, а технические резервы – 0 тыс. грн. Доля компании на рынке по страховым премиям составила 0,8%.

Таким образом, ЧАО "Источник страхования" завершило свою деятельность на страховом рынке.

Добавим, в сентябре НБУ оштрафовал еще одну страховку - ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" на 64 000 грн за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.

Автор:
Татьяна Гойденко