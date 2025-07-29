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Финкомпания потеряла лицензию на кредитование и прекратила деятельность: что известно

НБУ
Нацбанк отозвал лицензию у финкомпании

Национальный банк отозвал лицензию ООО "Инновый финанс" на предоставление финансовых услуг по заявлению самой компании. В этой связи учреждение исключено из государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк отозвал лицензию у финкомпании

НБУ отозвал лицензию у финансовой компании "Иннова финанс" на основании ее собственного заявления. Компания больше не вправе предоставлять кредиты, в том числе в банковских металлах.

Согласно этому, "Иннова финанс" исключен из Государственного реестра финансовых учреждений.

Соответствующее решение принял комитет по надзору и регулированию небанковских финансовых услуг 25 июля 2025 года.

Что известно о компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Иннова Финанс" было зарегистрировано в 2021 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,1 млн грн.

Основной сферой деятельности компании было кредитование. Кроме того, она также работала в направлениях денежного посредничества, финансового лизинга и предоставления других финансовых услуг, не охватывающих страхование или пенсионное обеспечение.

Бенефициарный владелец – Тимощук Александр.

Напомним, недавно НБУ принял меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям. В трех из них аннулированы лицензии на осуществление финансовой деятельности, еще трем предписано устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Автор:
Ольга Опенько