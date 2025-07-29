Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,02

EUR

48,70

--0,28

Готівковий курс:

USD

41,70

41,61

EUR

48,98

48,71

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фінкомпанія втратила ліцензію на кредитування та припинила діяльність: що відомо

НБУ
Нацбанк відкликав ліцензію у фінкомпанії

Національний банк відкликав ліцензію ТОВ “Іннова фінанс" на надання фінансових послуг за заявою самої компанії. У зв’язку з цим установу виключено з державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк відкликав ліцензію у фінкомпанії 

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії "Іннова фінанс" на підставі її власної заяви. Компанія більше не має права надавати кредити, у тому числі в банківських металах.

Відповідно до цього, "Іннова фінанс" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг 25 липня 2025 року.

Що відомо про компанію? 

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Іннова Фінанс" було зареєстровано в 2021 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,1 млн грн.

Основною сферою діяльності компанії було кредитування. Крім того, вона також працювала в напрямках грошового посередництва, фінансового лізингу та надання інших фінансових послуг, що не охоплюють страхування чи пенсійне забезпечення.

Бенефіціарний власник - Тимощук Олександр.

Нагадаємо, нещодавно НБУ вжив заходів впливу до шести небанківських фінансових установ. У трьох із них анульовано ліцензії на здійснення фінансової діяльності, ще трьом приписано усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Автор:
Ольга Опенько