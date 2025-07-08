НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії: що відомо

Національний банк України анулював ліцензію фінансової компанії “ФК Фрейзер" на надання кредитів і факторингових послуг. Причиною стала відсутність компанії за вказаною юридичною адресою під час планової перевірки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінкомпанія "Фрейзер" втратила ліцензію

НБУ анулював ліцензію ТОВ "ФК Фрейзер" на надання фінансових послуг — зокрема, кредитування коштами та банківськими металами, а також факторинг.

Рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 7 липня 2025 року після спроби проведення планової інспекції. Перевірка виявила відсутність компанії за офіційною адресою, зазначеною в Єдиному держреєстрі. Це унеможливило інспекцію й стало підставою для відкликання ліцензії відповідно до вимог чинного законодавства.

Із 8 липня 2025 року "ФК Фрейзер" втрачає право надавати фінансові послуги, укладати нові договори або змінювати умови вже укладених.

Адміністративне рішення набуває чинності з моменту офіційного повідомлення компанії одним із передбачених законом способів.

Що відомо про фінкомпанію?

Згідно з даними YouСontrol, юридична особа ТОВ "ФК "Фрейзер" було зареєстровано в 2018 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 6,5 млн грн.

Основною сферою діяльності компанії було надання фінансових послуг, що не підпадають під категорії страхування або пенсійного забезпечення. Серед додаткових напрямів — фінансовий лізинг і різні форми кредитування.

Бенефіціарний власник - Халатова Юлія.

Нагадаємо, Національний банк України повертається до повноцінного контролю за дотриманням валютних лімітів та нормативів капіталу банками.