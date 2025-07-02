Нацбанк виявив порушення у фінкомпаніях і ломбарді: що відомо

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній та до ломбарду. Установи зобов’язані усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансовий нагляд НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ: двох фінансових компаній — "Прості рішення" та "Мідл", а також до ломбарду "Санлайт Ессетс і Компанія" (раніше — "Ломбард Алмаз Прошутінський Т. В. і Компанія").

Фінансові компанії "Прості рішення" та "Мідл" отримали приписи через неподання до НБУ необхідних документів, передбачених положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг. Порушення стосуються невиконання вимог, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу у 2024 році.

Щодо ломбарду "Санлайт Ессетс і Компанія", заходи вжито у зв’язку з тим, що компанія не подала регулятору документи, необхідні при зміні власників, керівництва, назви, місцезнаходження та контактної інформації.

Усі три установи мають усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 28 липня 2025 року.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.