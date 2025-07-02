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Нацбанк обнаружил нарушения в финкомпаниях и ломбарде: что известно

НБУ
НБУ вынес предписания двум финкомпаниям и ломбарду / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям и ломбарду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Финансовый надзор НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем небанковским финансовым учреждениям: двум финансовым компаниям — "Простые решения" и "Мидл", а также к ломбарду "Санлайт Эссетс и Компания" (ранее — "Ломбард Алмаз Прошутинский Т. В. и Компания").

  • Финансовые компании "Простые решения" и "Мидл" получили предписания из-за неподачи НБУ необходимых документов, предусмотренных положением об авторизации предоставлятелей финансовых услуг. Нарушения касаются невыполнения требований, связанных с увеличением уставного капитала в 2024 году.
  • Относительно ломбарда "Санлайт Эссетс и Компания", меры приняты в связи с тем, что компания не подала регулятору документы, необходимые при смене владельцев, руководства, названия, местонахождении и контактной информации.

Все три учреждения должны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 28 июля 2025 года.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям   из их собственных заявлений.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам   за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Автор:
Ольга Опенько