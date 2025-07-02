- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ отозвал лицензии пяти небанковских финансовых компаний: что известно
Национальный банк Украины отозвал лицензии у пяти небанковских финансовых учреждений по их заявлениям. Компании были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и потеряли право на предоставление финансовых услуг, включая кредитование, факторинг, финансовый лизинг и предоставление гарантий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Какие финансовые компании потеряли лицензии
Национальный банк Украины отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у четырех финансовых компаний и одного ломбарда на основании их заявлений. Учреждения также исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.
Среди компаний, потерявших лицензии:
- финансовая компания "Хуткопей" — предоставление кредитов и факторинг;
- финансовая компания "Кредитон" — предоставление кредитов;
- "Сигмаур Финанс" — предоставление кредитов, факторинг, финансовый лизинг и гарантии;
- финансовая компания "Альтарес Финанс" — предоставление кредитов и факторинг.
Также отозвана лицензия у ломбарда "Монарх" (полное наименование — частное общество "Ломбард Монарх" Андруса Р.Б. и компания) на осуществление кредитования под залог в виде ломбардных кредитов.
Решение принято в соответствии с положением об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях их деятельности. Все указанные учреждения лишились права на предоставление соответствующих услуг после изъятия из реестра.
Что известно о компаниях
- Финансовая компания "Хуткопей"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Хуткопей ", было зарегистрировано в 2021 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,1 млн грн.
Виды деятельности компании:
Основной сферой деятельности являются другие виды финансового посредничества, охватывающие широкий спектр денежных операций вне традиционного банкинга.
Среди дополнительных направлений – финансовый лизинг, предоставление кредитов разного типа, а также другие финансовые услуги, не связанные со страхованием или пенсионным обеспечением.
Бенефициарный владелец – Левентов Александр.
- Финансовая компания "Кредитон"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Кредитон" было зарегистрировано в 2017 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн грн.
Основным направлением деятельности является предоставление различных форм кредитования, включающее предоставление ссуд физическим и юридическим лицам по внебанковским механизмам. Среди дополнительных сфер — посредничество в денежных операциях, а также другие финансовые услуги, не относящиеся к страхованию или пенсионному обеспечению.
Бенефициарный владелец – Кравченко Дмитрий.
- Финансовая компания "Сигмаур Финанс"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Сигмаур Финанс" было зарегистрировано в 2018 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 35,1 млн грн.
Виды деятельности компании:
Основной сферой деятельности является предоставление финансовых услуг, не относящихся к категориям страхования или пенсионному обеспечению. Среди дополнительных направлений – денежное посредничество, финансовый лизинг и предоставление кредитов.
Бенефициарный владелец – Слинько Сергей.
- Финансовая компания "Альтарес Финанс"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Альтарес Финанс", было зарегистрировано в 2019 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 16 млн грн.
Виды деятельности компании:
Основное направление деятельности компании – предоставление финансовых услуг, не охватывающих сферу страхования или пенсионного обеспечения. Среди дополнительных видов деятельности – финансовый лизинг, предоставление кредитов, а также участие в различных формах денежного посредничества.
Бенефициарный владелец – Костробий Юрий.
- Ломбард "Монарх"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПО "Ломбард Монарх" было зарегистрировано в 2017 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 3,8 млн грн.
Основное направление деятельности – предоставление кредитов, не относящихся к классическим банковским продуктам.
Бенефицирный владелец – Андрус Роман.
Напомним, двум кредитным союзам НБУ запретил предоставлять финансовые услуги до конца 2025 года.