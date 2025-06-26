НБУ лишил финкомпанию лицензии из-за нарушений: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление финансовой деятельности в ООО "Финансовая компания КиевКепитал". Причиной стало системное невыполнение требований регулятора и неподача необходимых документов относительно существенного участия в компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Почему НБУ отозвал лицензию у "КиевКепитал"?

НБУ принял решение об отзыве лицензии у ООО "Финансовая компания КиевКепитал", осуществлявшего деятельность на рынке небанковских финансовых услуг. Соответствующая мера влияния утверждена 23 июня 2025 Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых учреждений.

Еще в апреле Нацбанк обязал компанию устранить нарушения, выявленные при надзоре, и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Впрочем, компания не предоставила регулятору необходимой информации и документов относительно существенного участия в финансовом учреждении, что и стало основанием для отзыва лицензии.

Национальный банк напомнил, что такие требования регулируются Положением об авторизации поставщиков финансовых услуг, утвержденным постановлением №199 от 29 декабря 2023 года. Согласно этому документу, компании обязаны предоставлять исчерпывающую информацию по требованию регулятора.

Таким образом, "КиевКепитал" больше не имеет права предоставлять финансовые услуги в Украине, подчеркивают в НБУ.

О компании

ООО "Финансовая компания "КиевКепитал".

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "КиевКепитал" было зарегистрировано в 2020 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн грн.

Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг.

Конечный бенефициар – Озерянская Виктория.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.