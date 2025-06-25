НБУ ограничил деятельность пяти кредитных союзов из-за нарушения пруденциальных норм

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти кредитным союзам из-за несоблюдения пруденциальных нормативов. Некоторым учреждениям ограничено предоставление отдельных видов финансовых услуг до конца 2025 года, а другим направлены письменные оговорки с требованием устранить нарушения в установленные сроки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Пять кредитных союзов под санкциями НБУ

Меры влияния касаются таких учреждений: кредитный союз "Взлет", кредитный союз "Верховина", кредитный союз "Винничанка", кредитный союз "Иван" и кредитный союз "Кредо".

К кредитным союзам "Взлет" и "Иван" применены ограничения, действующие до 31 декабря 2025 года.

Они касаются предоставления определенного вида финансовых услуг, включая кредитование членов союзов. Ограничения предусматривают запрет на заключение новых кредитных договоров, продление сроков действующих договоров и внесение изменений в их случаях, когда общая сумма обязательств отдельного члена или группы членов превышает 10% регулятивного капитала союза.

К кредитному союзу "Кредо" Национальный банк применил ограничения, которые будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Они касаются предоставления кредитов, если обязательства отдельного члена или группы членов перед союзом превышают 15% его регулятивного капитала.

Запрещается заключать новые кредитные договоры, продолжать действие уже существующих, а также вносить в них изменения, если это приводит к превышению указанного порога.

К кредитным союзам "Верховина" и "Винничанка" Национальный банк применил меры влияния в форме письменной оговорки.

"Верховина" должна устранить нарушения до 1 октября 2025 года, а "Винничанка" — до 30 сентября 2025 года.

Что известно о кредитных союзах

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в Украине приняли новый закон о кредитных союзах. Документ расширяет круг лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Теперь ими могут быть не только физические лица, но и юридические, в частности, фермерские хозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), кооперативы и микропредприятия.