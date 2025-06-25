НБУ обмежив діяльність п’яти кредитних спілок через порушення пруденційних норм

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти кредитних спілок через недотримання пруденційних нормативів. Деяким установам обмежено надання окремих видів фінансових послуг до кінця 2025 року, а іншим надіслані письмові застереження з вимогою усунути порушення у встановлені терміни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

П’ять кредитних спілок під санкціями НБУ

Заходи впливу стосуються таких установ: кредитна спілка "Злет", кредитна спілка "Верховина", кредитна спілка "Вінничанка", кредитна спілка "Йван" та кредитна спілка "Кредо".

До кредитних спілок "Злет" та "Йван" застосовані обмеження, які діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Вони стосуються надання певного виду фінансових послуг, зокрема кредитування членів спілок. Обмеження передбачають заборону на укладання нових кредитних договорів, продовження строків чинних договорів і внесення змін до них у випадках, коли загальна сума зобов’язань окремого члена або групи членів перевищує 10% регулятивного капіталу спілки.

До кредитної спілки "Кредо" Національний банк застосував обмеження, які діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Вони стосуються надання кредитів, якщо зобов’язання окремого члена або групи членів перед спілкою перевищують 15% її регулятивного капіталу.

Заборонено укладати нові кредитні договори, продовжувати дію вже існуючих, а також вносити до них зміни, якщо це призводить до перевищення зазначеного порогу.

До кредитних спілок "Верховина" та "Вінничанка" Національний банк застосував заходи впливу у формі письмового застереження.

"Верховина" має усунути порушення до 1 жовтня 2025 року, а "Вінничанка" — до 30 вересня 2025 року.

Що відомо про кредитні спілки

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, в Україні прийняли новий закон про кредитні спілки. Документ розширює коло осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Тепер ними можуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні, зокрема фермерські господарства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), кооперативи та мікропідприємства.