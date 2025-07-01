Двом кредитним спілкам НБУ заборонив надавати фінансові послуги до кінця 2025 року: що відомо

Національний банк України застосував заходи впливу до кредитних спілок “Світ” та “Захист” через порушення пруденційних нормативів. Обмеження, які діятимуть до 31 грудня 2025 року, забороняють цим спілкам надавати кредитні кошти та банківські метали своїм членам у межах стандартної ліцензії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Обмеження НБУ для кредитних спілок

До кредитних спілок "Світ" та "Захист" застосовано заходи впливу у вигляді обмеження окремого виду фінансових послуг до 31 грудня 2025 року. Йдеться про надання коштів та банківських металів у кредит членам спілок за стандартною ліцензією, зокрема:

заборона укладати нові кредитні договори, якщо в результаті сума зобов’язань одного члена, групи членів або іншої кредитної спілки перед даною спілкою перевищуватиме 15% від регулятивного капіталу;

заборона продовжувати строки чинних кредитних договорів, якщо сума зобов’язань перевищує 15% від регулятивного капіталу;

заборона вносити зміни до кредитних договорів, які призводять до перевищення 15% від регулятивного капіталу за зобов’язаннями.

Ці заходи покликані забезпечити дотримання пруденційних норм і стабільність діяльності кредитних спілок.

Довідково:

З наступного робочого дня після набрання чинності рішенням Національного банку про обмеження певних видів фінансових послуг, кредитна спілка та її відокремлені підрозділи протягом встановленого строку можуть укладати нові договори, вносити зміни до чинних договорів, укладених до дати набрання чинності рішення, а також надавати послуги чи виконувати операції за договорами, укладеними до цієї дати, лише з урахуванням встановлених обмежень.

Що відомо про кредитні спілки

Кредитна спілка "Світ"

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Світ" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу - не вказано.

Основною діяльністю є надання різноманітних кредитних послуг. Крім того, організація займається різними формами грошового посередництва, забезпечуючи фінансову підтримку та посередництво у грошових операціях.

Уповноваженою особою є Вільха Ігор.

Кредитна спілка "Захист"

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "ЗахистТ" було зареєстровано в 1996 році.

Розмір статутного капіталу - не вказано.

Основна діяльність — різноманітні види кредитування, що охоплюють широкий спектр фінансових послуг. Крім цього, організація також займається іншими формами грошового посередництва, забезпечуючи допоміжні фінансові операції.

Уповноваженою особою юридичної особи є Лінік Олександр.

Що відомо про кредитні спілки

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.