Двум кредитным союзам НБУ запретил предоставлять финансовые услуги до конца 2025 года: что известно

Национальный банк Украины применил меры влияния к кредитным союзам "Світ" и "Захист" из-за нарушения пруденциальных нормативов. Ограничения, действующие до 31 декабря 2025 года, запрещают этим союзам предоставлять кредитные средства и банковские металлы своим членам в рамках стандартной лицензии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Ограничение НБУ для кредитных союзов

К кредитным союзам "Світ" и "Захист" применены меры воздействия в виде ограничения отдельного вида финансовых услуг до 31 декабря 2025 года. Речь идет о предоставлении средств и банковских металлов в кредит членам союзов по стандартной лицензии, в частности:

запрет заключать новые кредитные договоры, если в результате сумма обязательств одного члена, группы членов или другого кредитного союза перед данным союзом будет превышать 15% от регулятивного капитала;

запрет продлевать сроки действующих кредитных договоров, если сумма обязательств превышает 15% от регулятивного капитала;

запрет вносить изменения в кредитные договоры, приводящие к превышению 15% от регулятивного капитала по обязательствам.

Эти меры призваны обеспечить соблюдение пруденциальных норм и стабильность деятельности кредитных союзов.

Справка:

Со следующего рабочего дня после вступления в силу решения Национального банка об ограничении определенных видов финансовых услуг, кредитный союз и его обособленные подразделения в течение установленного срока могут заключать новые договоры, вносить изменения в действующие договоры, заключенные до даты вступления в силу решения, а также оказывать услуги или выполнять сделки по договорам, заключенным к этой дате, только.

Что известно о кредитных союзах

Кредитный союз "Світ"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Світ" было зарегистрировано в 2017 году.

Размер уставного капитала – не указан.

Основной деятельностью является предоставление различных кредитных услуг. Кроме того, организация занимается разными формами денежного посредничества, обеспечивая финансовую поддержку и посредничество в денежных операциях.

Уполномоченным лицом является Вильха Игорь.

Кредитный союз "Захист"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Захист" в 1996 году.

Размер уставного капитала – 0 грн.

Основная деятельность – различные виды кредитования, охватывающие широкий спектр финансовых услуг. Кроме того, организация также занимается другими формами денежного посредничества, обеспечивая вспомогательные финансовые операции.

Уполномоченное лицо юридического лица — Линик Александр.

Что известно о кредитных союзах

Кредитный союз — это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.