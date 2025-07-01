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Двум кредитным союзам НБУ запретил предоставлять финансовые услуги до конца 2025 года: что известно
Национальный банк Украины применил меры влияния к кредитным союзам "Світ" и "Захист" из-за нарушения пруденциальных нормативов. Ограничения, действующие до 31 декабря 2025 года, запрещают этим союзам предоставлять кредитные средства и банковские металлы своим членам в рамках стандартной лицензии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Ограничение НБУ для кредитных союзов
К кредитным союзам "Світ" и "Захист" применены меры воздействия в виде ограничения отдельного вида финансовых услуг до 31 декабря 2025 года. Речь идет о предоставлении средств и банковских металлов в кредит членам союзов по стандартной лицензии, в частности:
- запрет заключать новые кредитные договоры, если в результате сумма обязательств одного члена, группы членов или другого кредитного союза перед данным союзом будет превышать 15% от регулятивного капитала;
- запрет продлевать сроки действующих кредитных договоров, если сумма обязательств превышает 15% от регулятивного капитала;
- запрет вносить изменения в кредитные договоры, приводящие к превышению 15% от регулятивного капитала по обязательствам.
Эти меры призваны обеспечить соблюдение пруденциальных норм и стабильность деятельности кредитных союзов.
Справка:
Со следующего рабочего дня после вступления в силу решения Национального банка об ограничении определенных видов финансовых услуг, кредитный союз и его обособленные подразделения в течение установленного срока могут заключать новые договоры, вносить изменения в действующие договоры, заключенные до даты вступления в силу решения, а также оказывать услуги или выполнять сделки по договорам, заключенным к этой дате, только.
Что известно о кредитных союзах
- Кредитный союз "Світ"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Світ" было зарегистрировано в 2017 году.
Размер уставного капитала – не указан.
Основной деятельностью является предоставление различных кредитных услуг. Кроме того, организация занимается разными формами денежного посредничества, обеспечивая финансовую поддержку и посредничество в денежных операциях.
Уполномоченным лицом является Вильха Игорь.
- Кредитный союз "Захист"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Захист" в 1996 году.
Размер уставного капитала – 0 грн.
Основная деятельность – различные виды кредитования, охватывающие широкий спектр финансовых услуг. Кроме того, организация также занимается другими формами денежного посредничества, обеспечивая вспомогательные финансовые операции.
Уполномоченное лицо юридического лица — Линик Александр.
Что известно о кредитных союзах
Кредитный союз — это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.
Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.
Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.