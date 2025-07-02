НБУ відкликав ліцензії п’ятьох небанківських фінансових компаній: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензії у п’яти небанківських фінансових установ за їхніми власними заявами. Компанії були виключені з Державного реєстру фінансових установ і втратили право на надання фінансових послуг, зокрема кредитування, факторинг, фінансовий лізинг та надання гарантій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Які фінансові компанії втратили ліцензії

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у чотирьох фінансових компаній та одного ломбарду на підставі їхніх власних заяв. Установи також виключені з Державного реєстру фінансових установ.

Серед компаній, які втратили ліцензії:

фінансова компанія "Хуткопей" — надання кредитів та факторинг;

— надання кредитів та факторинг; фінансова компанія "Кредитон" — надання кредитів;

— надання кредитів; "Сігмаур Фінанс" — надання кредитів, факторинг, фінансовий лізинг та гарантії;

— надання кредитів, факторинг, фінансовий лізинг та гарантії; фінансова компанія "Альтарес Фінанс" — надання кредитів та факторинг.

Також відкликано ліцензію у ломбарду "Монарх" (повне найменування — приватне товариство "Ломбард Монарх" Андруса Р.Б. і компанія) на здійснення кредитування під заставу у вигляді ломбардних кредитів.

Рішення ухвалено відповідно до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови провадження їх діяльності. Усі зазначені установи втратили право на надання відповідних послуг після вилучення з реєстру.

Що відомо про компанії

Фінансова компанія "Хуткопей"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Хуткопей", було зареєстровано в 2021 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15, 1 млн грн.

Види діяльності компанії:

Основною сферою діяльності є інші види фінансового посередництва, що охоплюють широкий спектр грошових операцій поза межами традиційного банкінгу.

Серед додаткових напрямів — фінансовий лізинг, надання кредитів різного типу, а також інші фінансові послуги, не пов’язані зі страхуванням чи пенсійним забезпеченням.

Бенефіціарний власник - Лєвентов Олександр.

Фінансова компанія "Кредитон"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Кредитон" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Основним напрямом діяльності є надання різних форм кредитування, що включає надання позик фізичним та юридичним особам за позабанківськими механізмами. Серед додаткових сфер — посередництво у грошових операціях, а також інші фінансові послуги, які не належать до страхування чи пенсійного забезпечення.

Бенефіціарний власник - Кравченко Дмитро.

Фінансова компанія "Сігмаур Фінанс"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Сігмаур Фінанс" було зареєстровано в 2018 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 35,1 млн грн.

Види діяльності компанії:

Основною сферою діяльності є надання фінансових послуг, що не належать до категорій страхування або пенсійного забезпечення. Серед додаткових напрямів — грошове посередництво, фінансовий лізинг та надання кредитів.

Бенефіціарний власник - Слинько Сергій.

Фінансова компанія "Альтарес Фінанс"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс", було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 16 млн грн.

Види діяльності компанії:

Основний напрям діяльності компанії — надання фінансових послуг, які не охоплюють сферу страхування чи пенсійного забезпечення. Серед додаткових видів діяльності — фінансовий лізинг, надання кредитів, а також участь у різних формах грошового посередництва.

Бенефіціарний власник - Костробій Юрій.

Ломбард "Монарх"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Ломбард Монарх" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 3,8 млн грн.

Основний напрям діяльності — надання кредитів, що не належать до класичних банківських продуктів.

Бенефіцірний власник - Андрус Роман.

Нагадаємо, двом кредитним спілкам НБУ заборонив надавати фінансові послуги до кінця 2025 року.