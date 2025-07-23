НБУ відкликав ліцензії у трьох фінустанов і зобов’язав ще три усунути порушення

Національний банк вжив заходів впливу до шести небанківських фінансових установ. У трьох із них анульовано ліцензії на здійснення фінансової діяльності, ще трьом приписано усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Шість фінансових установ під санкціями НБУ

Щодо відкликання ліцензій

НБУ відкликав ліцензії на провадження діяльності фінансових компаній у ТОВ "Фінансова компанія "Маре" та ТОВ "Діамант+" .

Підставою стало повторне порушення вимог нормативно-правових актів НБУ, які регулюють ліцензування фінансових послуг.

Також відкликано ліцензію у ТОВ "Фінансова компанія "Астер-Фінанс".

Раніше, 2 червня 2025 року, ця установа отримала вимогу НБУ усунути виявлені під час нагляду порушення до 23 червня 2025 року.

Однак компанія не виконала вимогу. За рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг, підставою для відкликання ліцензії стало порушення пункту 16 розділу ІІІ Положення № 162 — а саме, ненадання у повному обсязі необхідної інформації, документів або пояснень на письмовий запит Національного банку.

Щодо вимог про усунення порушень

Нацбанк застосував заходи впливу до трьох фінансових установ — ТОВ "Фастфінанс", ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Кепітал" та ПТ "Ломбард "Сапфір" Токарчук і компанія".

Ці компанії отримали вимоги усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Зокрема, ТОВ "Фастфінанс" та ТОВ "Алькор Кепітал" не подали у встановлені строки звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік.

Ломбард "Сапфір" не надав звітність за травень 2025 року.

Усі три установи зобов’язані усунути порушення до 11 серпня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ визнав неплатоспроможними дві кредитні спілки та відкликав їхні ліцензії.