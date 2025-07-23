НБУ отозвал лицензии у трех финучреждений и обязал еще три устранить нарушения

Национальный банк принял меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям. В трех из них аннулированы лицензии на осуществление финансовой деятельности, еще трем предписано устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Шесть финансовых учреждений под санкциями НБУ

Относительно отзыва лицензий

НБУ отозвал лицензии на осуществление деятельности финансовых компаний у ООО "Финансовая компания "Маре" и ООО "Бриллиант+".

Основанием стало повторное нарушение требований нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих лицензирование финансовых услуг.

Также отозвана лицензия у ООО "Финансовая компания "Астер-Финанс" .

Ранее, 2 июня 2025 года, это учреждение получило требование НБУ устранить выявленные при надзоре нарушения до 23 июня 2025 года.

Однако компания не выполнила требование. По решению Комитета по надзору и регулированию небанковских финансовых услуг, основанием для отзыва лицензии стало нарушение пункта 16 раздела III Положения № 162 — а именно, непредоставление в полном объеме необходимой информации, документов или пояснений по письменному запросу Национального банка.

Относительно требований об устранении нарушений

Нацбанк применил меры влияния к трем финансовым учреждениям - ООО "Фастфинанс", ООО "Финансовая компания "Алькор Кепитал" и ПО "Ломбард "Сапфир" Токарчук и компания".

Эти компании получили требования устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

В частности, ООО "Фастфинанс" и ООО "Алькор Кепитал" не подали в установленные сроки отчеты о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год.

Ломбард "Сапфир" не представил отчетность за май 2025 года.

Все три учреждения обязаны устранить нарушения до 11 августа 2025 года.

Напомним, недавно НБУ признал неплатежеспособными два кредитных союза и отозвал их лицензии.