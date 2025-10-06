Запланована подія 2

НБУ відкликав ліцензію страховика: хто покинув ринок

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключив із Державного реєстру фінансових установ ПрАТ “Джерело страхування” (ЄДРПОУ 36018520) на підставі поданої компанією заяви.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 жовтня 2025 року.

Раніше, 28 травня 2025 року, Національний банк надав ПрАТ “ Джерело страхування ” дозвіл на вихід із ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план такого виходу.

Згідно зі звітністю компанії за перше півріччя 2025 року, страховий портфель формувався переважно за рахунок страхування майна (крім сільськогосподарської продукції) та фінансових ризиків.

За цей період обсяг страхових премій становив 243,3 млн грн, страхові виплати — 79,3 млн грн, а технічні резерви — 0 тис. грн. Частка компанії на ринку за страховими преміями становила 0,8%.

Таким чином, ПрАТ “ Джерело страхування ” завершило свою діяльність на страховому ринку

Додамо, у вересні НБУ оштрафував ще одного страховка - ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” на 64 000 грн за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.

Тетяна Гойденко