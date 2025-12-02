Страховик отримав штраф 120 тис. грн за недостовірну - НБУ

Національний банк України наклав штраф у розмірі 120 тис. грн на ПРАТ “Велта” за подання недостовірної регуляторної звітності.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про штраф від НБУ

Національний банк України застосував до ПРАТ "Велта" захід впливу у вигляді штрафу.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 1 грудня 2025 року за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Штраф у розмірі 120 000 грн накладено на компанію за подання до НБУ регуляторної звітності з недостовірними даними, що порушує правила складання та подання звітності, затверджені постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року №123 (зі змінами).

ПРАТ "Велта" має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Що відомо про страховика?

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "Велта" було зареєстровано в 1993 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 48,1 млн грн.

Основний напрям діяльності - інші види страхування, крім страхування життя.

Бенефіціарний власник - Латишева Валентина.

Нагадаємо, у жовтні НБУ відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключив із Державного реєстру фінансових установ ПрАТ "Джерело страхування" на підставі поданої компанією заяви.