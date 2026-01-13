Запланована подія 2

Репутация имеет значение: почему НБУ отозвал лицензию финкомпании "Такелау"

здание НБУ
НБУ прекратил работу ООО ФК "Такелау". / НБУ

Национальный банк Украины продолжает политику очищения финансового сектора. В этот раз регулятор отозвал лицензию компании ООО "ФК "Такелау" (ЕГРПОУ 38812918) на предоставление услуг факторинга, поскольку ранее деловая репутация этого учреждения была признана небезупречной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это значит, что компания больше не имеет права работать на рынке.

Почему это произошло?

Проблемы у компании начались еще осенью 2025 года. Тогда НБУ официально признал деловую репутацию учреждения небезупречной. Для такого серьезного шага было две веские причины:

  • компания пыталась ввести регулятор в заблуждение, предоставляя ложные данные;
  • владельцы существенного участия в ООО "ФК "Такелау" признаки небезупречной деловой репутации.

Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских услуг 12 января 2026 года. Принял решение об окончательном отзыве лицензии.

Согласно законодательству, этот акт вступает в силу с момента, когда компанию сообщат о нем официально — по электронной почте или через почтовую службу. С этого момента любая финансовая деятельность учреждения будет считаться незаконной.

Напомним, 9 декабря 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии на некоторые виды деятельности в ООО "АСАП Финанс" (ЕГРПОУ 43586698).

Автор:
Татьяна Ковальчук