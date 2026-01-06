НБУ відкликав ліцензію у ломбарду: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію на діяльність ломбарду у повного товариства “ПП ”Ера-Дон" і компанія “Ваш Ломбард”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про захід впливу

5 січня 2026 року Національний банк України застосував захід впливу до повного товариства "ПП “Ера-Дон” і компанія “Ваш Ломбард”, відкликавши ліцензію на здійснення ломбардної діяльності. Йдеться про право надавати кошти та банківські метали у кредит під заставу майна.

Рішення ухвалили через невиконання вимог регулятора щодо усунення виявлених порушень та приведення діяльності ломбарду у відповідність до законодавства України.

Нагадаємо, що 13 жовтня 2025 року Національний банк України застосував до ПТ "Ваш Ломбард" захід впливу у вигляді вимоги усунути порушення, виявлені під час нагляду, та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України. Відповідний строк для виконання вимог було встановлено до 30 листопада 2025 року.

Втім, ломбард не надав Національному банку звіт про надання впевненості щодо річної звітності за 2024 рік у визначений регулятором термін. Це свідчить про невиконання встановлених вимог.

У зв’язку з цим Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 січня 2026 року ухвалив рішення про застосування до ПТ "Ваш Ломбард" заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення ломбардної діяльності. Рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома компанії.

Про ломбард

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Ваш ломбард" було зареєстровано в 2002 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є надання інших фінансових послуг, що не пов’язані зі страхуванням або пенсійним забезпеченням.

Крім того, підприємство здійснює інші види кредитування.

Бенефіціарний власник - Кулікова Олена.

