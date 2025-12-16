НБУ застосував штраф у 100 тис. грн до страхової компанії: що відомо

Національний банк України застосував до ПРАТ “Європейський страховий альянс” захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 100 тис. грн за порушення строків подання звітності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Страховика оштрафували

Відповідне рішення було прийнято 15 грудня 2025 року за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Зокрема, до страхової компанії застосовано штраф у розмірі 100 тис. грн за подання до Національного банку України файлів звітності з порушенням установлених строків. Йдеться про недотримання вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, затверджених постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 із подальшими змінами.

Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж одного місяця з дня набрання чинності відповідним рішенням.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", адміністративні акти НБУ набирають чинності з дня їх доведення до відома суб’єкта у порядку, визначеному законодавством. Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу вважається день його надсилання страховій компанії.

Що відомо про страховика?

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "Європейський страховий альянс" було зареєстровано в 1994 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 55 млн грн.

Компанія здійснює діяльність у сфері страхування, зосереджуючись на наданні послуг зі страхування, не пов’язаних зі страхуванням життя. Окрім основного напряму, вона також працює у сфері перестрахування, співпрацює зі страховими агентами та брокерами, а також надає інші допоміжні послуги у сфері страхування й пенсійного забезпечення.

Бенефіціарний власник - Воронянська Марина.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України наклав штраф у розмірі 120 тис. грн на ПрАТ "Велта" за подання недостовірної регуляторної звітності.