НБУ применил штраф в 100 тыс. грн к страховой компании: что известно

Национальный банк Украины применил к ЧАО "Европейский страховой альянс" меру влияния в виде штрафа в размере 100 тыс. грн за нарушение сроков подачи отчетности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Страховщика оштрафовали

Соответствующее решение было принято 15 декабря 2025 г. по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

В частности, в страховую компанию применен штраф в размере 100 тыс. грн за представление в Национальный банк Украины файлов отчетности с нарушением установленных сроков. Речь идет о несоблюдении требований Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг, утвержденных постановлением правления НБУ от 25 ноября 2021 г. № 123 с последующими изменениями.

Компания обязана уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления в силу соответствующего решения.

Согласно статье 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", административные акты НБУ вступают в силу со дня их доведения до сведения субъекта в порядке, определенном законодательством. Днем доведения до сведения решения о наложении штрафа считается день его отправки страховой компании.

Что известно о страховщике?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "Европейский страховой альянс" было зарегистрировано в 1994 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 55 млн. грн.

Компания осуществляет деятельность в сфере страхования, сосредотачиваясь на предоставлении услуг по страхованию, не связанных со страхованием жизни. Кроме основного направления, она работает в сфере перестрахования, сотрудничает со страховыми агентами и брокерами, а также оказывает другие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициарный владелец – Воронянская Марина.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины наложил штраф в размере 120 тыс. грн на ЧАО "Велта" за предоставление недостоверной регуляторной отчетности.