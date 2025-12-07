Запланована подія 2

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

USD

42,25

42,15

EUR

49,31

49,15

Новости
Дата публикации
НБУ наложил штрафы на банки и финансовые компании: крупнейший – 18,5 млн грн

НБУ
Нацбанк применил санкции к четырем учреждениям / НБУ

Национальный банк в ноябре 2025 года применил меры влияния к двум банкам и двум небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования. Самый большой штраф – 18,5 млн грн получил АБ "Південний".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ оштрафовал банки и финкомпании

  • АО АБ "Південний"

1. Банк оштрафован на 17,5 млн. грн. за ненадлежащее выполнение ключевых требований Закона о финансовом мониторинге. Регулятор установил, что Південний:

  • не применял риск-ориентированный подход в работе с клиентами;
  • проводил надлежащую проверку клиентов формально и без соблюдения требований;
  • не осуществлял усиленные меры проверки в отношении клиентов с высоким уровнем риска;
  • несвоевременно или не в полном объеме предоставлял Нацбанку документы и информацию, необходимые для надзора.

2. Еще 1 млн грн банк должен заплатить за нарушение валютного законодательства. По данным НБУ, Південний:

  • ненадлежаще выполнял функции валютного надзора;
  • не обеспечил полный анализ документов по валютным операциям;
  • не учел требования Положения №8;
  • не обнаружил один из индикаторов валютных операций, предусмотренный нормативами НБУ.

3. Нацбанк также вынес банку письменную оговорку за:

  • отсутствие надлежащих внутренних документов и процедур в сфере финмониторинга;
  • невыполнение расширенных проверок относительно политически значимых лиц (PEP), членов их семей и связанных лиц.

4. Еще одна оговорка касалась валютной отчетности. НБУ обнаружил, что банк подавал данные с ошибками, нарушив требования законодательства и Правил №140.

  • Банк "Львов"

Банк оштрафован на 200 тыс. грн за несоблюдение норм законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Регулятор установил следующие нарушения:

  • банк с опозданием сообщал специально уполномоченный орган о пороговых финансовых операциях, соответствующих признакам, определенным законодательством;
  • учреждение ненадлежаще исполняло обязанность предоставлять НБУ полную и достоверную информацию по официальным запросам, в частности документам и копиям, необходимым для осуществления надзора за соблюдением требований в сфере финмониторинга.
  • ООО "ФК "Финако"

Нацбанк наложил штраф в размере 1,27 млн грн из-за системных нарушений требований законодательства по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Среди установленных нарушений:

  • компания не обеспечила надлежащую оценку рисков, связанных со своей деятельностью, и не разработала внутренние документы в соответствии с требованиями закона о ПИК/ФТ;
  • ответственный работник неправильно информировал руководство о вопросах в сфере финмониторинга;
  • учреждение не предоставило своевременно электронный отчет по результатам внутренней проверки, подписанный КЭП руководителя;
  • компания не выполнила требования по соответствию ответственного работника квалификационным критериям;
  • не применяла риск-ориентированный подход в своей деятельности;
  • подавала в НБУ отчетность с нарушением порядка формирования показателей;
  • неправильно проверяла клиентов — не обновляла данные, нарушала процедуры верификации клиентов и их представителей;
  • не предоставляла Нацбанку полной и достоверной информации по официальным запросам;
  • не предоставила в электронном виде актуальный перечень клиентов, заверенный КЭП;
  • не отказалась от деловых отношений с клиентом, предоставившим недостоверные данные;
  • нарушила порядок уведомления об изменении ответственного работника СУО.
  • ФК "Атлана"

Национальный банк наложил штраф в размере 595 тыс. грн на ООО "ФК "Атлана" из-за ряда нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Регулятор обнаружил следующие нарушения:

  • компания не обеспечила надлежащую оценку рисков и не разработала внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ в соответствии с законодательством;
  • ответственный работник ненадлежаще информировал руководителя учреждения по вопросам финмониторинга;
  • учреждение нарушало требования относительно надлежащей проверки клиентов — верификацию с нарушением установленных процедур и не актуализировало данные, в частности в случае изменения КБВ или документов клиента;
  • не подала своевременно электронный отчет по результатам внутренней проверки, заверенный КЭП руководителя;
  • не применяла риск-ориентированный подход в своей деятельности;
  • не обеспечила соответствие ответственного работника квалификационным требованиям;
  • подавала неполную информацию или документы на запросы НБУ, необходимые для надзора в сфере НДП/ФТ;
  • отчетность по вопросам ПИК/ФТ представлялась с нарушением порядка формирования показателей;
  • компания не предоставила по запросу НБУ заверенный КЭП актуальный перечень клиентов.

Напомним, НБУ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО "Источник страхования" на основании поданного компанией заявления.

Автор:
Ольга Опенько