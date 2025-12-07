- Категория
НБУ наложил штрафы на банки и финансовые компании: крупнейший – 18,5 млн грн
Национальный банк в ноябре 2025 года применил меры влияния к двум банкам и двум небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования. Самый большой штраф – 18,5 млн грн получил АБ "Південний".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
НБУ оштрафовал банки и финкомпании
- АО АБ "Південний"
1. Банк оштрафован на 17,5 млн. грн. за ненадлежащее выполнение ключевых требований Закона о финансовом мониторинге. Регулятор установил, что Південний:
- не применял риск-ориентированный подход в работе с клиентами;
- проводил надлежащую проверку клиентов формально и без соблюдения требований;
- не осуществлял усиленные меры проверки в отношении клиентов с высоким уровнем риска;
- несвоевременно или не в полном объеме предоставлял Нацбанку документы и информацию, необходимые для надзора.
2. Еще 1 млн грн банк должен заплатить за нарушение валютного законодательства. По данным НБУ, Південний:
- ненадлежаще выполнял функции валютного надзора;
- не обеспечил полный анализ документов по валютным операциям;
- не учел требования Положения №8;
- не обнаружил один из индикаторов валютных операций, предусмотренный нормативами НБУ.
3. Нацбанк также вынес банку письменную оговорку за:
- отсутствие надлежащих внутренних документов и процедур в сфере финмониторинга;
- невыполнение расширенных проверок относительно политически значимых лиц (PEP), членов их семей и связанных лиц.
4. Еще одна оговорка касалась валютной отчетности. НБУ обнаружил, что банк подавал данные с ошибками, нарушив требования законодательства и Правил №140.
- Банк "Львов"
Банк оштрафован на 200 тыс. грн за несоблюдение норм законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Регулятор установил следующие нарушения:
- банк с опозданием сообщал специально уполномоченный орган о пороговых финансовых операциях, соответствующих признакам, определенным законодательством;
- учреждение ненадлежаще исполняло обязанность предоставлять НБУ полную и достоверную информацию по официальным запросам, в частности документам и копиям, необходимым для осуществления надзора за соблюдением требований в сфере финмониторинга.
- ООО "ФК "Финако"
Нацбанк наложил штраф в размере 1,27 млн грн из-за системных нарушений требований законодательства по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Среди установленных нарушений:
- компания не обеспечила надлежащую оценку рисков, связанных со своей деятельностью, и не разработала внутренние документы в соответствии с требованиями закона о ПИК/ФТ;
- ответственный работник неправильно информировал руководство о вопросах в сфере финмониторинга;
- учреждение не предоставило своевременно электронный отчет по результатам внутренней проверки, подписанный КЭП руководителя;
- компания не выполнила требования по соответствию ответственного работника квалификационным критериям;
- не применяла риск-ориентированный подход в своей деятельности;
- подавала в НБУ отчетность с нарушением порядка формирования показателей;
- неправильно проверяла клиентов — не обновляла данные, нарушала процедуры верификации клиентов и их представителей;
- не предоставляла Нацбанку полной и достоверной информации по официальным запросам;
- не предоставила в электронном виде актуальный перечень клиентов, заверенный КЭП;
- не отказалась от деловых отношений с клиентом, предоставившим недостоверные данные;
- нарушила порядок уведомления об изменении ответственного работника СУО.
- ФК "Атлана"
Национальный банк наложил штраф в размере 595 тыс. грн на ООО "ФК "Атлана" из-за ряда нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Регулятор обнаружил следующие нарушения:
- компания не обеспечила надлежащую оценку рисков и не разработала внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ в соответствии с законодательством;
- ответственный работник ненадлежаще информировал руководителя учреждения по вопросам финмониторинга;
- учреждение нарушало требования относительно надлежащей проверки клиентов — верификацию с нарушением установленных процедур и не актуализировало данные, в частности в случае изменения КБВ или документов клиента;
- не подала своевременно электронный отчет по результатам внутренней проверки, заверенный КЭП руководителя;
- не применяла риск-ориентированный подход в своей деятельности;
- не обеспечила соответствие ответственного работника квалификационным требованиям;
- подавала неполную информацию или документы на запросы НБУ, необходимые для надзора в сфере НДП/ФТ;
- отчетность по вопросам ПИК/ФТ представлялась с нарушением порядка формирования показателей;
- компания не предоставила по запросу НБУ заверенный КЭП актуальный перечень клиентов.
