НБУ відкликав ліцензію у "Інвест-кредо" та виключив її з реєстру

Національний банк України відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" за власною заявою товариства. Ліцензія надавала право на здійснення фінансової послуги з факторингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

У зв’язку з відкликанням ліцензії компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ відповідно до пункту 826 глави 76 розділу XII Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2026 року.

Два дні тому Національний банк України відкликав ліцензію кредитної спілки профспілок МВС України та виключив установу з Державного реєстру фінансових установ.