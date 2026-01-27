Двом небанківським фінансовим установам НБУ відкликав ліцензії: про які компанії йдеться

Фінансовий ландшафт України змінюється: Національний банк офіційно повідомив про відкликання ліцензій у двох небанківських установ. Це рішення не є покаранням — обидві компанії звернулися до регулятора із власними заявами про припинення діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 січня 2026 року", — йдеться у повідомленні регулятора.

Які компанії припинили роботу?

Першою установою, що залишає ринок, є ТОВ "Українська металургійна компанія. Компанія більше не має права надавати кошти та банківські метали в кредит, а також займатися факторингом.

Друга компанія — ТОВ "Фінансова компанія Платіжний центр". Вона втратила право на здійснення факторингу та надання платіжних послуг із переказу коштів без відкриття рахунку.

Відкликання ліцензій автоматично тягне за собою виключення установ із Державного реєстру фінансових установ. Це стандартна процедура, передбачена чинним законодавством та постановами Правління НБУ.

Нагадаємо, у січні НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" за власною заявою товариства. Ліцензія надавала право на здійснення фінансової послуги з факторингу.