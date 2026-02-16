Две финкомпании потеряли лицензии на кредитование и факторинг

Национальный банк отозвал лицензии у двух небанковских финансовых учреждений на основании их заявлений. В этой связи компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой сообщение НБУ.

НБУ лишил лицензий

Речь идет о ООО "Перфект Финанс" и ООО "ФК Крамье".

Обеим компаниям аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит, а также осуществление факторинга. В связи с отзывом лицензий учреждения также исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 12 февраля 2026 года в соответствии с требованиями действующего положения НБУ об авторизации предоставлятелей финансовых услуг.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Перфект Финанс" было зарегистрировано в 2019 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 280 млн. грн.

Компания осуществляла деятельность в сфере предоставления финансовых услуг, не связанных со страхованием или пенсионным обеспечением. Основным направлением ее работы было предоставление других финансовых сервисов, услуг финансового лизинга и различных форм кредитования.

Бенефициарный владелец – Кулинич Оксана.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Крамье" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,10 млн. грн.

Компания работала в сфере финансовых услуг вне страхования и пенсионного обеспечения. Основную деятельность составляло предоставление разнообразных финансовых сервисов, дополненных операциями по денежному посредничеству, кредитованием, а также посреднической деятельностью по договорам с ценными бумагами или товарами.

Бенефициарный владелец – Куковальский Анатолий.

Напомним, в январе НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" по собственному заявлению общества.