НБУ разрешил финансовой компании предоставление кредитов

Небанковскому финучреждению разрешен новый вид деятельности / Pixabay

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензии на деятельность финансовой компании для ООО "Эска Капитал", расширив перечень разрешенных финансовых услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

Изменение объема лицензии финансовой компании

Решение принято из заявления и поданных компанией документов. Согласно обновленным условиям лицензии, в перечень финансовых услуг добавлено предоставление средств и банковских металлов в кредит.

После расширения объема лицензии, ООО "Эска Капитал" имеет право осуществлять финансовый лизинг, а также предоставлять средства и банковские металлы в кредит.

Решение об изменении объема лицензии Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 9 февраля 2026 года.

Что известно по компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Эска капитал" было зарегистрировано в 2008 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основное направление деятельности – финансовый лизинг.

Дополнительные направления деятельности:

  • торговля автомобилями и легковыми транспортными средствами;
  • торговля другими видами автотранспортных средств;
  • предоставление в аренду сельскохозяйственной техники и оборудования.

Бенефициарный владелец – Гончарук Александр.

Напомним, в конце января НБУ сообщил об отзыве лицензий у двух небанковских учреждений. Это решение не наказание — обе компании обратились к регулятору с собственными заявлениями о прекращении деятельности.

Автор:
Ольга Опенько