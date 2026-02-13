НБУ дозволив фінансовій компанії надання кредитів

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії для ТОВ “Еска Капітал”, розширивши перелік дозволених фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Зміна обсягу ліцензії фінансової компанії

Рішення ухвалено на підставі заяви та поданих компанією документів. Відповідно до оновлених умов ліцензії, до переліку фінансових послуг додано надання коштів та банківських металів у кредит.

Після розширення обсягу ліцензії ТОВ "Еска Капітал" має право здійснювати фінансовий лізинг, а також надавати кошти та банківські метали у кредит.

Рішення про зміну обсягу ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 лютого 2026 року.

Що відомо по компанію?

Згідно за даними YouControl, юридична особа ТОВ "Еска капітал" було зареєстровано в 2008 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний напрям діяльності - фінансовий лізинг.

Додаткові напрями діяльності:

торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

торгівля іншими видами автотранспортних засобів;

надання в оренду сільськогосподарської техніки та обладнання.

Бенефіціарний власник - Гончарук Олександр.

Нагадаємо, наприкінці січня НБУ повідомив про відкликання ліцензій у двох небанківських установ. Це рішення не є покаранням — обидві компанії звернулися до регулятора із власними заявами про припинення діяльності.