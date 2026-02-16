Дві фінкомпанії втратили ліцензії на кредитування та факторинг

Національний банк відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ на підставі їхніх власних заяв. У зв’язку з цим компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення НБУ.

НБУ позбавив ліцензій

Йдеться про ТОВ "Перфект Фінанс" та ТОВ "ФК "Крам’є".

Обом компаніям анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання коштів і банківських металів у кредит, а також здійснення факторингу. У зв’язку з відкликанням ліцензій установи також виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 лютого 2026 року відповідно до вимог чинного положення НБУ про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Перфект Фінанс" було зареєстровано в 2019 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 280 млн грн.

Компанія здійснювала діяльність у сфері надання фінансових послуг, не пов’язаних зі страхуванням чи пенсійним забезпеченням. Основним напрямом її роботи було надання інших фінансових сервісів, а також послуг фінансового лізингу й різних форм кредитування.

Бенефіціарний власник - Кулініч Оксана.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Крам’є" було зареєстровано в 2020 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,10 млн грн.

Компанія працювала у сфері фінансових послуг поза межами страхування та пенсійного забезпечення. Основну діяльність становило надання різноманітних фінансових сервісів, доповнених операціями з грошового посередництва, кредитуванням, а також посередницькою діяльністю за договорами з цінними паперами або товарами.

Бенефіціарний власник - Куковальський Анатолій.

Нагадаємо, у січні НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" за власною заявою товариства.