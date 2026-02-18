Банки активніше кредитують: НБУ зафіксував мінімальну за 15 років частку проблемних кредитів

Темпи кредитування бізнесу та населення в Україні залишаються високими. У січні 2026 року зростання чистих гривневих кредитів бізнесу збереглося на рівні попереднього місяця, а кредитування населення - пришвидшилося, водночас частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до історичного мінімуму.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Банківське кредитування у 2026 році

Темпи кредитування бізнесу та населення в Україні залишаються високими. За оперативними даними, у січні 2026 року зростання чистих гривневих кредитів бізнесу збереглося на рівні грудня 2025 року - 35,6% у річному вимірі, тоді як кредитування населення прискорилося до 34,5% р/р.

Водночас обсяг валових кредитів бізнесу в національній валюті зменшився на 1,7% р/р. Це пов’язано зі статистичним ефектом після списання у грудні 2025 року близько 157 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів державними банками.

Річне зростання нових кредитів майже компенсувало ці списання, у результаті чого частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 14% станом на 1 січня 2026 року - це найнижчий показник більш ніж за 15 років.

Зазначений статистичний ефект і надалі впливатиме на кредитні показники протягом року, однак він не свідчить про зниження кредитної активності.

Крім того, банки зберігають високий рівень ліквідності завдяки стабільному зростанню коштів клієнтів. У січні обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 18,7% р/р, а бізнесу — на 22% р/р.

