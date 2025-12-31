Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 23,9%: что повлияло на уменьшение NPL

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

По состоянию на 1 декабря 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до 23,9%, что на 6,4 процентных пункта меньше, чем в начале года. Без учета кредитов старых долгов государственных банков и долгов бывших собственников АО КБ "ПриватБанк", эта доля существенно ниже. Объем новых ссуд возрос почти на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, определяющим фактором сокращения доли NPL в январе – ноябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.

Так, по данным регулятора, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 256,8 млрд грн или на 19,8% до 1,56 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 21,4 млрд грн, или на 5,4%.

Доля NPL физических лиц за 11 месяцев 2025 года снизилась на 2 процентных пункта до 12,5%, а бизнеса – на 8,1 процентных пункта до 30,9%. Доля неработающих кредитов, выданных органам госвласти и местного самоуправления, к началу декабря составила 0,24%.

Справочно

Доля неработающих кредитов ( NPL - Non - Performing Loans ) — это процент кредитов в банковском портфеле, которые являются проблемными, то есть за ними есть значительная просрочка платежей (обычно более 90 дней) или есть признаки невозможности их погашения, что является ключевым индикатором качества активов банка и состояния финансовой системы в целом. Высокий NPL свидетельствует о рисках для банков, замедляет кредитование и экономический рост .

Напомним, по состоянию на октябрь доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 25% . Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.

Автор:
Татьяна Ковальчук