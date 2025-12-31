Доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 23,9%: что повлияло на уменьшение NPL

По состоянию на 1 декабря 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до 23,9%, что на 6,4 процентных пункта меньше, чем в начале года. Без учета кредитов старых долгов государственных банков и долгов бывших собственников АО КБ "ПриватБанк", эта доля существенно ниже. Объем новых ссуд возрос почти на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, определяющим фактором сокращения доли NPL в январе – ноябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.

Так, по данным регулятора, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 256,8 млрд грн или на 19,8% до 1,56 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 21,4 млрд грн, или на 5,4%.

Доля NPL физических лиц за 11 месяцев 2025 года снизилась на 2 процентных пункта до 12,5%, а бизнеса – на 8,1 процентных пункта до 30,9%. Доля неработающих кредитов, выданных органам госвласти и местного самоуправления, к началу декабря составила 0,24%.

Справочно

Доля неработающих кредитов ( NPL - Non - Performing Loans ) — это процент кредитов в банковском портфеле, которые являются проблемными, то есть за ними есть значительная просрочка платежей (обычно более 90 дней) или есть признаки невозможности их погашения, что является ключевым индикатором качества активов банка и состояния финансовой системы в целом. Высокий NPL свидетельствует о рисках для банков, замедляет кредитование и экономический рост .

Напомним, по состоянию на октябрь доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 25% . Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.