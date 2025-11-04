Минимальный уровень за 10 лет: доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 25%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику сокращения. По состоянию на 1 октября 2025 года показатель достиг минимального за последнее десятилетие уровня – 25%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Это значительное достижение, поскольку доля NPL снизилась на 5,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с началом года и на 1,6 п.п. ниже показателя марта 2022 года. В первый год полномасштабной войны уровень дефолтов в портфеле банков достиг около 20%, а доля NPL выросла до 39,1%. С середины 2023 года началось ее постепенное сокращение.

Что повлияло?

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Дополнительно уменьшению доли NPL способствовало их списание.

Валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 182,2 млрд грн или на 14,0%, достигнув 1,480 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 22,6 млрд грн, или на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

NPL в разрезе клиентов и банков

Сокращение доли NPL зафиксировано как для населения, так и для бизнеса:

физические лица – доля NPL снизилась на 2,7 в. п. до 12,8%;

бизнес – доля NPL снизилась на 6,5 в. п. до 32,5%.

Положительная динамика охватила все группы банков:

в частных украинских банках доля NPL сократилась до 9,3%;

в банках с иностранным капиталом – до 7,5%;

в государственных банках – до 36,8%.

Реальный показатель NPL

По данным НБУ, если не учитывать старые кредиты государственных банков, которые были признаны неработающими в 2015–2017 годах во время реформы банковского регулирования (включая долги бывших владельцев АО КБ "ПриватБанк"), реальная доля NPL по состоянию на 01 октября 2025 года составляет:

в государственных банках 19,5%;

в целом в банковской системе — 14,3%.

Напомним , доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины по состоянию на 1 сентября 2025 года составила 25,3%.