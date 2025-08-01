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Доля неработающих кредитов в банках уменьшилась до 27%
По состоянию на 1 июля 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе снизилась до 27%, сократившись на 3,3 процентных пункта с начала года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальный банк Украины.
Отмечается, что доля неработающих кредитов (NPL) близка к историческому минимуму, зафиксированному накануне полномасштабного вторжения России. Это сокращение стало возможным благодаря росту объемов новых, более качественных кредитов, выданных в первой половине 2025 года.
По данным НБУ, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 133,7 млрд грн или на 10,3% до 1,432 трлн грн.
Доля NPL физических лиц за первое полугодие снизилась на 1,5 и. п. до 14,0%, бизнеса – на 3,5 и. п. до 35,5%.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:
- в частных украинских банках – до 9,9%;
- в банках с иностранным капиталом – до 9,5%;
- в государственных банках – до 38,5%.
Без учета долгов бывших собственников АО КБ "ПриватБанк" и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 июля 2025 года составляет 21,6% в государственных банках и 16,1% - в банковской системе, отметили в НБУ.
Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза.