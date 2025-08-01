Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

48,38

47,96

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доля неработающих кредитов в банках уменьшилась до 27%

гривны
Доля проблемных кредитов в банках Украины сократилась до 27% / Depositphotos

По состоянию на 1 июля 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе снизилась до 27%, сократившись на 3,3 процентных пункта с начала года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что доля неработающих кредитов (NPL) близка к историческому минимуму, зафиксированному накануне полномасштабного вторжения России. Это сокращение стало возможным благодаря росту объемов новых, более качественных кредитов, выданных в первой половине 2025 года.

По данным НБУ, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 133,7 млрд грн или на 10,3% до 1,432 трлн грн.

Доля NPL физических лиц за первое полугодие снизилась на 1,5 и. п. до 14,0%, бизнеса – на 3,5 и. п. до 35,5%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

  • в частных украинских банках – до 9,9%;
  • в банках с иностранным капиталом – до 9,5%;
  • в государственных банках – до 38,5%.

Без учета долгов бывших собственников АО КБ "ПриватБанк" и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 июля 2025 года составляет 21,6% в государственных банках и 16,1% - в банковской системе, отметили в НБУ.

Напомним, что с 2025 года банки начали использовать обновленную методологию определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза.

Автор:
Татьяна Бессараб