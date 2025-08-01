Частка непрацюючих кредитів у банках зменшилась до 27%

Станом на 1 липня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі знизилася до 27%, скоротившись на 3,3 відсоткових пункти з початку року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що наразі частка непрацюючих кредитів (NPL) близька до історичного мінімуму, зафіксованого напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Це скорочення стало можливим завдяки зростанню обсягів нових, якісніших кредитів, виданих у першій половині 2025 року.

За даними НБУ, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3% до 1,432 трлн грн.

Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя знизилася на 1,5 в. п. до 14,0%, бізнесу – на 3,5 в. п. до 35,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках – до 9,9%;

у банках з іноземним капіталом – до 9,5%;

у державних банках – до 38,5%.

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 липня 2025 року становить 21,6% у державних банках та 16,1% – загалом у банківській системі, зазначили у НБУ.

Нагадаємо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу. Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.