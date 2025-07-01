Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Готівковий курс:

USD

41,65

41,56

EUR

49,31

49,12

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Частка проблемних кредитів у банках України скоротилася до 27,9%

гривні
Частка проблемних кредитів знизилася до 27,9%

Станом на 1 червня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 27,9%. Це на 2,4 відсоткових пункти менше, ніж на початку року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національний банк України.

За даними НБУ, обсяг NPL за цей період скоротився на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд грн, або на 2,1%. Натомість обсяг валових кредитів у банках зріс на 82,5 млрд грн, або на 6,4%.

Ключовими чинниками скорочення частки NPL стали списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.

Нацбанк зазначає, що частка NPL за кредитами фізичних осіб скоротилася до 14,1%, бізнесу – до 36,0%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

  • у приватних українських банках та банках з іноземним капіталом – до 9,8%;
  • у державних банках – до 40,5%.

Без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 червня 2025 року становить 16,7%.

В НБУ нагадали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.

Додамо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу.  Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.

Автор:
Тетяна Бесараб