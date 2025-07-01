Частка проблемних кредитів у банках України скоротилася до 27,9%

Станом на 1 червня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 27,9%. Це на 2,4 відсоткових пункти менше, ніж на початку року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національний банк України.

За даними НБУ, обсяг NPL за цей період скоротився на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд грн, або на 2,1%. Натомість обсяг валових кредитів у банках зріс на 82,5 млрд грн, або на 6,4%.

Ключовими чинниками скорочення частки NPL стали списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.

Нацбанк зазначає, що частка NPL за кредитами фізичних осіб скоротилася до 14,1%, бізнесу – до 36,0%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках та банках з іноземним капіталом – до 9,8%;

у державних банках – до 40,5%.

Без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 червня 2025 року становить 16,7%.

В НБУ нагадали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.

Додамо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу. Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.