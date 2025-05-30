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Частка непрацюючих кредитів у банках зменшилась майже до 30%

кредити, доступні кредити, бізнес.
Динаміка NPL у 2025 році.

Станом на 1 травня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України скоротилася до 28,3%, що на 2 відсоткові пункти менше, ніж на початку року. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Проблемні кредити в Україні

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України знижується завдяки зростанню обсягів кредитування, а також скороченню самих проблемних кредитів. За період з січня по квітень 2025 року обсяг NPL зменшився на 8,1 млрд грн, тоді як валовий кредитний портфель банків зріс на 62,5 млрд грн.

Позитивна динаміка зафіксована у всіх групах банків — як у роздрібному, так і в корпоративному сегментах. Частка NPL у цих портфелях знизилася до 14,2% і 36,6% відповідно. Якщо не враховувати проблемну заборгованість попередніх власників ПриватБанку та застарілі безнадійні кредити держбанків, реальна частка NPL у системі становить 17,0%.

NPL у банківській системі 

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.

Із 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів , узгоджену з вимогами Європейського Союзу.  Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.

Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. 

Автор:
Ольга Опенько