"Доступні кредити 5-7-9%": бізнес отримав понад 400 млрд грн від початку дії програми

З початку 2025 року за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали 11 206 пільгових кредитів на загальну суму 35,4 млрд гривень. Загалом з моменту запуску програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 401,5 млрд гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зокрема минулого тижня українські підприємці отримали 648 пільгових кредитів на 1,8 млрд гривень.

Як зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, з 2024 року фокус програми спрямовано на підтримку бізнесу, який працює в реальному секторі економіки. Переважна більшість нових пільгових кредитів останнім часом спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв, та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків.

Від початку 2025 року в рамках програми бізнесу надано:

8,7 млрд грн — інвестиційні кредити;

7,5 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

6,8 млрд грн — на переробку;

5,7 млрд грн — на підтримку посівної;

5,7 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найбільш активно кредити отримують підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Лідери за сумами укладених кредитних договорів:

Львівська область

Дніпропетровська область

Київська область

Одеська область

Харківська область

Вінницька область

Полтавська область

м. Київ

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (53,6 тис.), Ощадбанк (17,7 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).

Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни в Україні видано позик на 308 млрд грн.