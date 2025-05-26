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"Доступні кредити 5-7-9%": бізнес отримав понад 400 млрд грн від початку дії програми
З початку 2025 року за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали 11 206 пільгових кредитів на загальну суму 35,4 млрд гривень. Загалом з моменту запуску програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 401,5 млрд гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Зокрема минулого тижня українські підприємці отримали 648 пільгових кредитів на 1,8 млрд гривень.
Як зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, з 2024 року фокус програми спрямовано на підтримку бізнесу, який працює в реальному секторі економіки. Переважна більшість нових пільгових кредитів останнім часом спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв, та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків.
Від початку 2025 року в рамках програми бізнесу надано:
- 8,7 млрд грн — інвестиційні кредити;
- 7,5 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
- 6,8 млрд грн — на переробку;
- 5,7 млрд грн — на підтримку посівної;
- 5,7 млрд грн — на поповнення обігових коштів.
Найбільш активно кредити отримують підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також оптової та роздрібної торгівлі.
Лідери за сумами укладених кредитних договорів:
- Львівська область
- Дніпропетровська область
- Київська область
- Одеська область
- Харківська область
- Вінницька область
- Полтавська область
- м. Київ
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (53,6 тис.), Ощадбанк (17,7 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).
Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни в Україні видано позик на 308 млрд грн.