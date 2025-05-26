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"Доступні кредити 5-7-9%": бізнес отримав понад 400 млрд грн від початку дії програми

гривні
Бізнес отримав 115 тисяч доступних кредитів / Depositphotos

З початку 2025 року за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали 11 206 пільгових кредитів на загальну суму 35,4 млрд гривень. Загалом з моменту запуску програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 401,5 млрд гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зокрема минулого тижня українські підприємці отримали 648 пільгових кредитів на 1,8 млрд гривень. 

Як зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, з 2024 року фокус програми спрямовано на підтримку бізнесу, який працює в реальному секторі економіки. Переважна більшість нових пільгових кредитів останнім часом спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв, та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків.

Від початку 2025 року в рамках програми бізнесу надано:

  • 8,7 млрд грн — інвестиційні кредити;
  • 7,5 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
  • 6,8 млрд грн — на переробку;
  • 5,7 млрд грн — на підтримку посівної;
  • 5,7 млрд грн —  на поповнення обігових коштів.

 Найбільш активно кредити отримують підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Лідери за сумами укладених кредитних договорів:

  • Львівська область
  • Дніпропетровська область
  • Київська область
  • Одеська область
  • Харківська область
  • Вінницька область
  • Полтавська область
  • м. Київ

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (53,6 тис.), Ощадбанк (17,7 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).

Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 39 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни в Україні видано позик на 308 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб