"Доступные кредиты 5-7-9%": бизнес получил более 400 млрд грн с начала действия программы

С начала 2025 года по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” предприниматели получили 11 206 льготных кредитов на общую сумму 35,4 млрд гривен. В общей сложности с момента запуска программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 115 тысяч кредитов на сумму 401,5 млрд гривен.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

В частности, на прошлой неделе украинские предприниматели получили 648 льготных кредитов на 1,8 млрд гривен.

Как отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа, с 2024 года фокус программы направлен на поддержку бизнеса, работающего в реальном секторе экономики. Подавляющее большинство новых льготных кредитов в последнее время направляется на инвестиции, расширение перерабатывающих производств и поддержку предприятий, работающих в зоне повышенных военных рисков.

С начала 2025 года в рамках программы бизнеса предоставлено:

8,7 млрд грн – инвестиционные кредиты;

7,5 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

6,8 млрд грн – на переработку;

5,7 млрд грн – в поддержку посевной;

5,7 млрд грн – на пополнение оборотных средств.

Наиболее активно кредиты получают предприятия перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также оптовой и розничной торговли.

Лидеры по суммам кредитных договоров:

Львовская область

Днепропетровская область

Киевская область

Одесская область

Харьковская область

Винницкая область

Полтавская область

г. Киев

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (53,6 тыс.), Ощадбанк (17,7 тыс.) и Укргазбанк (6,3 тыс.).

Напомним, с 5 по 9 мая 2025 года в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 39 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, а с начала полномасштабной войны в Украине выданы ссуды на 308 млрд грн.