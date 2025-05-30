Доля неработающих кредитов в банках уменьшилась почти до 30%

По состоянию на 1 мая 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины сократилась до 28,3%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в начале года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Проблемные кредиты в Украине

Доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины снижается благодаря росту объемов кредитования, а также сокращению самых проблемных кредитов.

Положительная динамика зафиксирована во всех группах банков — как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Доля NPL в этих портфелях снизилась до 14,2% и 36,6% соответственно.

NPL в банковской системе

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.

С 2025 года банки начали использовать обновленную методологию определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза.

Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств.