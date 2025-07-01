Доля проблемных кредитов в банках Украины сократилась до 27,9%

По состоянию на 1 июня 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины снизилась до 27,9%. Это на 2,4 процентных пункта меньше, чем в начале года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальный банк Украины.

По данным НБУ, объем NPL за этот период сократился на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд. грн, или на 2,1%. Объем валовых кредитов в банках вырос на 82,5 млрд грн, или на 6,4%.

Ключевыми факторами сокращения доли NPL стали списание неработающих кредитов и предоставление новых кредитов высокого качества.

Нацбанк отмечает, что доля NPL по кредитам физических лиц сократилась до 14,1%, бизнеса – до 36,0%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в частных банках и банках с иностранным капиталом – до 9,8%;

в государственных банках – до 40,5%.

Без учета долгов бывших собственников ПриватБанка и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 01 июня 2025 составляет 16,7%.

В НБУ напомнили, что в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стала сокращалась с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.

С 2025 года банки начали использовать обновленную методологию определения неработающих кредитов, согласованную с требованиями Европейского Союза. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.